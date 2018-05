Hagenaar lokt met zijn app SoKicking kinderen van bank af

Het gaat om een voetbalspel, dat én virtueel én fysiek is. Om verder te komen in het spel moet je naar buiten en een bepaald parcours lopen. De app is onder meer geïnspireerd door het succes van Pokémon GO (foto), het spel dat mensen in hun jacht op fictieve wezens, de Pokémons, massaal naar buiten kreeg. Want dáár kon je er op jagen om de jachttrofeeën vervolgens te verzamelen op je smartphone.

Duwtje

Zorgondernemer Weij is in Den Haag onder meer bekend van zijn stoppen-met-rokenprojecten, waarbij deelnemers een duwtje in de rug krijgen om er samen nu écht een punt achter te zetten.

Het idee voor SoKicking ontstond door zijn werk in het stadsziekenhuis HMC Westeinde en projecten in de krachtwijken in Den Haag. Wat hem daar opviel: kinderen trokken er (bijna) nooit op uit met hun ouders om samen buiten iets actiefs te doen. Ook zag hij dat mensen uit de armere wijken niet in het rijkere Den Haag kwamen en omgekeerd. ,,Dit is erg jammer, want de verschillen tussen groepen blijven bestaan of worden zelfs groter en elkaar ontmoeten gebeurt niet.''

Weij hoopt dat SoKicking deelnemers met elkaar verbindt, want je kunt het alleen spelen of met elkaar, en dat het ze bovendien naar buiten en naar andere buurten lokt. Twaalf studenten van de Universiteit Utrecht zijn het spel aan het bouwen. Het spel wordt al getest door kinderen en hun ouders. Den Haag is de eerste stad waar de app wordt gelanceerd.