Hagenaar maakt ‘begrijpelijke rondvaarttochten’ door Amsterdamse grachten voor doven

Hoe ben je op het idee gekomen van De Gebarenboot?

,,Op veel rondvaartboten wordt geen rekening gehouden met dove en slechthorende mensen. Zij kunnen de verhalen niet volgen, omdat de boten groot en onpersoonlijk zijn. Wat de gids vertelt, is niet verstaanbaar voor ons.''

Waarom een rondvaartboot en geen wandeltocht?

,,Mijn vader had altijd een boot, dus ik ben ermee opgegroeid. Ik moest en zou er ook een hebben! Toen dat was gelukt moest de boot een naam krijgen en moest ik bedenken wat ik ermee zou doen. Zo kwam ik op het idee van rondvaarten en zo is De Gebarenboot ontstaan.''

Wat maakt deze boot uniek?

,,Op normale boten wordt, als er slechthorende gasten zijn, gebruikgemaakt van visuele technieken, maar ík spreek de taal. Alles wordt in gebaren uitgelegd en verteld. Ik ben zelf doof en heb een grote affiniteit met mijn gasten. Ik begrijp waar zij behoefte aan hebben.''

Wie stappen aan boord?

,,Ik krijgt gasten vanuit alle delen van de wereld. Veel gebaren zijn universeel. Dat betekent dat er altijd wel iets herkenbaars is. Ik kan dus ook gewoon met een Japanner, een Spanjaard of een Amerikaan communiceren. We begrijpen elkaar heel goed in gebaren, terwijl ik die talen niet eens beheers! Het netwerk van doven en slechthorenden werkt goed.''

Zijn er alleen dove mensen welkom aan boord?

,,Nee, De Gebarenboot is voor een heel breed publiek, maar doven en slechthorenden zijn wel de doelgroep. Veel horende gasten zijn geïnteresseerd in onze manier van communiceren. Vaak hebben zij een doof familielid, een dove vriend of zelfs een dove partner.''