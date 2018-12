Hagenaar maakt de mooiste bruidsfoto’s van Benelux

Geen makkelijke klus. Want bijna elke fotograaf probeert de standaard bruidsreportages achter zich te laten. Ze moeten wel. Aanstaande bruidsparen kunnen immers op sociale media erg makkelijk werk van fotografen vergelijken. ,,Ik heb in mijn koffer ook het boekje Become famous on Instagram’’, lacht Scharis vanaf het strand in Dubai. Nu het trouwseizoen is afgelopen, is hij op vakantie.



,,Als ik een jurk recht leg, en ik hoor achter me de bruid met haar moeder lachen… Dat is het beeld dat ik wil hebben.’’ Zijn truc? Heel hard werken, goed kijken en vooral niet opvallen. ,,Ik kleed me netjes, heb alleen een kleine camera bij me. Het beste compliment is als mensen vragen ‘waar is de fotograaf?’ Dan lukt het om de emotie vast te leggen.’’



Het vastleggen van de lach en de traan beslaat de ene helft van zijn werk. Voor de andere helft haalt hij wel zijn grote camera tevoorschijn, om het bruidspaar in vol ornaat vast te leggen. Hoe hij dat doet? Scharis vertelt zelfs liever niet waar hij de foto’s heeft gemaakt. ,,Dan wordt mijn werk nog meer gekopieerd.’’