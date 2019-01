Hagenaar mishandeld nadat hij jongeren aanspreekt op gedrag

INTERVIEW ‘Ik dronk champagne nadat ik hoorde dat ik een grote kans had op borstkan­ker’

15:02 Actrice Mira van der Lubbe kreeg in 2014 op 27-jarige leeftijd te horen dat ze een verhoogde kans op borstkanker had door een erfelijk gen. In de theatervoorstelling Maak van je shit een hit vertelt de dochter van Huub (zanger van De Dijk) hier openlijk over.