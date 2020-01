Hagenaar moet veel geduld hebben in de auto: dit zijn de allerdrukste wegen

Vijf dagen en vier uur. Dat is hoeveel tijd de Haagse automobilist in 2019 besteedde aan wachten in de file. Ter vergelijking: in die uren kun je ook 148 afleveringen van het populaire Wie Is De Mol kijken. De stad staat daarmee op nummer twee in de lijst. Buiten de spits duurde een gemiddeld ritje 28% langer, dat is een vertraging van zo'n acht minuten op een half uur. In de spits liep die extra tijd op tot 16 minuten.