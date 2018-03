Hagenaar Mohamed Taheri wint 'rookvrij' prijs

Video Cary-stemmers voelen zich bedrogen na benoeming nieuwe nacht­bur­ge­mees­ter

10:26 De nieuwe nachtburgemeester Sjoerd van Schuylenburch is amper geïnstalleerd of er is al heisa ontstaan over de verkiezingen. De achterban van kandidaat Cary van Rheenen voelt zich gedupeerd nu blijkt dat de Haagse ‘nachtraad’ een andere voorkeur heeft dan het publiek. De stem van de nachtraad telt bijna drie keer zwaarder dan die van het publiek. Criticasters vermoeden dat de einduitslag al bij voorbaat vast stond.