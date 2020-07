Hagenaar ondersteunt vanuit Zuid-Frankrijk automobilisten met pech onderweg

Het is de nachtmerrie van Nederlandse automobilisten die graag zo snel mogelijk hun vakantieadres in Frankrijk of Spanje willen bereiken: pech onderweg. Eric Verkerk weet er alles van. Honderden landgenoten heeft de 59-jarige Hagenaar al aan de telefoon gehad die in de brandende zon ergens in de berm stonden geparkeerd. Met als het meezit alleen een lekke band en als het tegenzit een opgeblazen motor.