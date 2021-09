Hagenaar ook verdacht van voorbereiding liquidatie, na veroordeling voor overval Honselersdijk

Kerken tegen politiek Rijswijk: ‘Doe het goede, laat azc open’

14 september Verschillende kerken in Rijswijk en Den Haag vragen de politiek in Rijswijk het asielzoekerscentrum langer open te houden. De kerken zijn actief binnen het azc dat per 1 november dichtgaat omdat het contract met de opvangorganisatie dan afloopt. Dinsdagavond wordt in de gemeenteraad gesproken over die sluiting als GroenLinks een motie daarover indient.