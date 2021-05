Hagenaar opgepakt met levensgevaarlijke witte heroïne in verborgen ruimte

De man werd dinsdag aangehouden door een Amsterdamse politie-eenheid. Bij controle van zijn auto vonden de agenten een grote hoeveelheid pakken met wit poeder in een verborgen ruimte. Aanvankelijk dachten ze een flinke stapel cocaïne te hebben onderschept, maar uit onderzoek in het laboratorium bleek het om witte heroïne te gaan. Op de foto van de politie zijn in elk geval zeven zakken met daarin elk vier blokken te zien.

Enkele jaren geleden overleden in Amsterdam in korte tijd drie Engelse toeristen nadat zij witte heroïne hadden gebruikt. De politie vermoedt dat het poeder hen als cocaïne was verkocht. Omdat heroïne een sterkere drug is, is die onwetendheid levensgevaarlijk. Destijds werden zelfs grote matrixborden in Amsterdam geplaatst waarop in het Engels werd gewaarschuwd dat er witte heroïne werd verkocht. Ook werden posters verspreid door de stad.