Hagenaar probeerde huurmoordenaar in te schakelen bij vechtscheiding

Vrouw na mislukte moord op ex opnieuw voor de rechter, ditmaal voor inschake­len huurmoorde­naar

21 februari Een Schiedamse vrouw wordt ervan verdacht dat ze vanuit de gevangenis in Nieuwersluis haar ex-man wilde laten vermoorden. Dat deed ze door een derde in te schakelen die hem met een pistool om het leven zou moeten brengen. De Rotterdamse rechtbank buigt zich woensdag over de zaak.