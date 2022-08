Hagenaar sleurde agenten mee die hem willen aanhouden: paniek of bewuste actie?

Politie toont nieuwe beelden van relschop­pers bij ADO-Excelsior

De politie heeft weer nieuwe foto’s getoond van relschoppers die zich na de verloren promotiewedstrijd van ADO in mei gewelddadig hebben misdragen. Enkel twee verdachten zijn nog onherkenbaar in beeld gebracht. De politie vermoedt dat de jongens minderjarig zijn. Ze krijgen nog een week om zich te melden, anders worden ze alsnog herkenbaar in beeld gebracht.

