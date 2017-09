Hagenaar strijdt met ADO-logo op borst in Raqqa

Een team van actualiteitenprogramma EenVandaag zocht de Hagenaar op in Raqqa, de 'hoofdstad van het IS-kalifaat'. De gemaskerde Hagenaar zegt meerdere keren in de frontlinie te hebben gevochten. Hij verbergt zijn gezicht en gebruikt niet zijn echte naam, uit vrees voor IS. Hij vertrok naar Syrië om de Koerden te helpen met hun strijd tegen IS.

Het embleem van ADO draagt hij op zijn borst om zo zijn verbondenheid zijn thuisstad te tonen. ,,Ik representeer mijn stad en mijn club in hart en nieren.''

Paspoort

Raqqa is nu grotendeels in handen van milities die strijden tegen IS maar de jonge Hagenaar ziet zich zelf nog niet voor Kerstmis terugkeren naar zijn stad Den Haag. ,,We vechten nu tegen de harde kern van IS, de gasten die hier al jaren aan het vechten zijn. Die zijn zo extremistisch.''

Hij wil blijven vechten tot Raqqa is bevrijd en maakt zich nu nog geen zorgen over mogelijke problemen bij terugkeer in Nederland. ,,Ik weet zeker dat ze me gaan ondervragen, maar mijn paspoort zullen ze niet innemen.''