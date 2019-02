Hagenaar vindt Haagse Buis veel betere naam dan Victory Boogie Woogietunnel

,,De tunnel is vernoemd naar een kunstwerk van Piet Mondriaan dat nooit is afgemaakt”, zegt Pronk. Hij ziet het als een slechte voorbode voor het peperdure project van ruim 300 miljoen euro. ,,De stad heeft geen goede ervaring met het bouwen van tunnels binnen het budget. Veel projecten vallen veel duurder uit dan was begroot. Daarnaast past de naam totaal niet bij de stad.”

Volksmond

Zijn voorstel is dan ook om de tunnel gewoon de Haagse Buis te noemen. ,,Lekker makkelijk en je weet precies waar het over gaat.” De petitie is sinds gisteren 150 keer ondertekend. ,,Het begon een beetje als een grap, maar nu ik merk dat meer mensen dit vinden ben ik er druk mee bezig.” Als zich binnen een maand 2.500 mensen melden die het met hem eens zijn gaat hij naar de gemeente. ,,Maar ook al wordt er alleen over gesproken, dan ben ik al blij.”