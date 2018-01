Hagenaar vliegt record in wingsuit

De Hagenaar volbracht het record in een nieuwe windtunnel in Zweden die speciaal voor wingsuitvliegen is ontworpen. Zijn doelstelling was om twee uur in de lucht te hangen, ,,Maar toen ik eenmaal die tijd bereikt had ben ik maar doorgegaan en heb ik veel moeite gedaan om zo lang mogelijk te blijven vliegen'', zegt Cordia.



Zwaar was het wel. ,,Ik wisselde tussen op de buik en op de rug vliegen, waardoor ik probeerde verschillende spiergroepen te belasten. Je draagt je volledige lichaamsgewicht op je armen en benen. Zelfs als je zo efficiënt mogelijk vliegt, heb je een constante statische belasting op de schouders."



Cordia heeft veel sprongen op naam staan, vaak van duizelingwekkende hoogte, met een vrije val van meer dan 300 kilometer per uur.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!