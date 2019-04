Hagenaar vrijgesproken van beschieten voordeur buurvrouw

Lieve Rachel De geheimen van het waterinsti­tuut

20:08 ‘Als we over het Voorhout lopen ben je niet weg te slaan bij de monumentale pomp die daar tegenover nummer 33 staat. Ik moet ook niet zeggen dat die pomp uit 1715 dateert en dat daar sinds vorig jaar weer drinkwater uitkomt. Als een bezetene ruk je aan de zwengel, maar er komt geen druppel uit omdat het ding alleen maar in de zomermaanden werkt.’ Zo begint Leo van der Velde zijn wekelijkse brief aan kleindochter Rachel (6).