Hagenaar waarschuwt buren voor brand: ‘Het had zoveel slechter kunnen aflopen’

VIDEODrie Hagenaars zijn vannacht gewond geraakt bij de brand in een pand aan de Hooftskade . ,,Maar het had zoveel erger kunnen aflopen”, verzucht Abdelali Zouine, die zijn buren midden in de nacht wakker belde.

Aan het einde van de ochtend staat Zouine nog altijd voor het zwartgeblakerde pand aan de Hooftskade, op de rand van de Schilderswijk en het centrum. Op de begane grond van het pand is een café gevestigd; erboven wonen mensen. Op die eerste verdieping zag de Hagenaar ’s nachts rond half drie de vlammen uit het raam slaan.

,,Ik heb de buren aan weerszijden van het pand wakker gebeld. En ook de mensen op de eerste verdieping. Die sliepen nog”, vertelt hij. De brandweer moest eraan te pas komen om twee bewoners via het raam te bevrijden. ,,Zij konden nergens meer heen.”

Morfine

In totaal werden vannacht negen mensen uit verschillende panden geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen buurthuis. De drie gewonden zijn met brandwonden en ademhalingsproblemen naar een ziekenhuis gebracht. Heel triest, vindt Abdelali Zouine. Maar: ,,Het had nog zoveel slechter kunnen aflopen.”

Zelf werd hij rond half drie 's nachts wakker van gekraak. Hij voelde zich enorm benauwd en zag een wolk van rook in zijn kamer hangen. Vandaar dat de Hagenaar naar buiten vluchtte. Het voelt alsof ook hij aan erger is ontsnapt, zegt Zouine. ,,Ik heb morfine vanwege rugklachten, maar had niks genomen. Gelukkig maar, anders was ik nooit wakker geworden.”

Zijn huis kan hij nog niet in, vanwege de stank. Het behang is door de hitte van de muren afgebladderd. Zijn plafond is zwartgeblakerd. ,,Ik heb flinke schade. Hoe dat verder moet weet ik nog niet. Ik wacht op de wijkagent.‘’

Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Volledig scherm Abdelali Zouine © Foto AD

Volledig scherm HOOFDSKADE RAVAGE NA GROTE BRAND WONING. © LEEUWEN, JOS VAN