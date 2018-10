Hagenaar wijst fietser op belang van licht: 'Zet je licht aan'

De actie moet met name jongeren ertoe zetten in de donkere uren van de dag hun fietsverlichting aan te zetten.

,,Vorig jaar hebben we een vergelijk gedaan’’, legt Markus van Tol van de ANWB uit. ,,In Nijmegen en Breda plaatsten we op diverse fietspaden deze tekst, in Den Haag en Tilburg deden we dat niet. Wat blijkt: wanneer mensen tijdens het fietsen geconfronteerd worden met deze waarschuwing, besluit twintig procent van de fietsers alsnog hun verlichting aan te doen.’’