Hagenaar zamelt slechts 10 kilo gft-afval in

Dat blijkt uit door Local Focus gepubliceerde cijfers van het CBS. De hoeveelheid ingezamelde afval in Den Haag staat in schril contrast met kleine gemeenten. In het Drentse Westerveld, De Wolden en Aa of Mill en Sint Hubert in Noord-Brabant is bijvoorbeeld meer dan 200 kilo per inwoner ingezameld.



De reden dat er in Den Haag minder gft-afval is ingezameld is tweeledig. Het blijkt dat in stedelijke gebieden een stuk minder groente- fruit- en tuinafval wordt ingezameld doordat tuinen schaarser zijn.



Ook hebben Hagenaars niet overal de mogelijkheid om gft-afval aan te bieden. In het Centrum (met uitzondering van de Archipelbuurt), in Escamp (met uitzondering van Wateringseveld), Mariahoeve en Bezuidenhout-west, een deel van Scheveningen en het Regentessekwartier, Valkenboskwartier en Heesterbuurt (ten zuiden van de Mient) is er geen mogelijkheid om afval gescheiden aan te bieden.



Volgens wethouder Liesbeth van Tongeren (Groen) kunnen de cijfers altijd beter en moet daar op worden ingezet.



