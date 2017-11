Hagenaar zoekt reuring in stad en rust om huis

De uitkomsten zijn opvallend positief, zegt Rosalie de Boer van BPD. Tegen de zeventig procent kwalificeert het wonen als 'goed tot zeer goed'. Het gemiddelde cijfer is 7,7. Hagenaars zijn trots op de 'dynamiek en diversiteit'. ,,Ze noemen de stad en het groen. Ook zijn ze trots dat de regering in Den Haag is gehuisvest.''

In Den Haag vindt men het belangrijker dat er veel vrienden en familie in de stad wonen. Rotterdammers ervaren de drukte - het feit dat er te veel mensen in de stad zijn - als vervelend.

Hagenaars ergeren zich vaker aan de onvriendelijkheid van mensen in hun stad, blijkt uit het onderzoek. Wel is het zoeken naar de juiste balans, zo blijkt. Want naast levendigheid wordt rust net zozeer gewaardeerd. Sterker, rustige plekken zijn essentieel voor een prettige stad. ,,De meeste mensen willen de levendigheid kunnen opzoeken, maar er niet continu mee geconfronteerd zijn. In hun eigen wijk willen ze vooral rust.'' Dat zijn belangrijke lessen, want het inwonertal van Den Haag gaat de komende jaren verder groeien. ,,De stad zal verder verdichten, maar het is belangrijk dat er genoeg rustpunten blijven. Parken bijvoorbeeld, en groen in het algemeen.''