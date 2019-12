Hagenaars beginnen petitie om ‘fietstunneltrap’ Hollands Spoor open te houden

GroenLinks, D66 en PvdA lieten in september al weten dat zij willen dat de binnendoorweg richting treinen blijft bestaan. Nu zijn ook de Fietsersbond, bewonersorganisatie Buurtstation en Bewoners Overleg Leeghwaterkade, Fijnjekade en omgeving (BOLF) een petitie gestart om de sluiting van de trappen te voorkomen. NS, Prorail en gemeente gaan de sluiproute bij de opening van de nieuwe reizigerstunnel verwijderen omdat het lastig is deze af te sluiten met toegangspoortjes. Ook zouden de trappen zorgen voor onoverzichtelijke passagiersstromen in de tunnel.

In de petitie stellen omwonenden echter dat het met de toenemende drukte onveilig is om alle reizigers naar de andere trappen te sturen. ,,De NS verwacht zelf meer reizigers de komende tijd op station Hollands Spoor. Als de trappen in de fietserstunnel afgesloten worden, is de consequentie dat deze extra mensen allemaal op dezelfde plek naar het perron moeten. Dat wordt vanzelf druk en onveilig. Ook moeten buurtbewoners in die situatie omlopen om bij hun fiets te komen.” De petitie is inmiddels 280 keer ondertekend.