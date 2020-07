Hagenaars de straat op om grote problemen in hun wijk: Wat is er loos in de stad?

In verschillende Haagse wijken gingen burgers onlangs de straat op om te demonstreren tegen afval, tegen seksisme op de boulevard in Scheveningen, tegen verkeershufters en tegen overlast van coffeeshops en schietpartijen. Is de situatie in de stad de laatste maanden zo verslechterd of is er iets anders aan de hand? ,,Demonstraties zijn besmettelijk.’’