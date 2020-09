Hagenaars die van het gas af willen kunnen geld van de gemeente krijgen

,,Steeds meer Hagenaars willen een schoner alternatief voor gas”, zegt verantwoordelijk wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie). ,,Dat is logisch, want met alternatieven ben je voorbereid op de toekomst, zorg je voor minder CO2 uitstoot en koken op inductie zorgt ook nog eens voor schonere lucht in huis. Om voorlopers een laatste steuntje in de rug te geven hebben we een subsidieregeling in het leven geroepen.”