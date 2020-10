Hagenaars dragen het vaakst een mondkapje in de supermarkt, Westlanders het minst

Capelle­naar (37) aangehou­den voor bedreigen abortuskli­nie­ken met 'gruwelijke video's van mensen die worden afgeslacht’

15:59 Een 37-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden voor het bedreigen van medewerkers van abortusklinieken in Nederland, waaronder de kliniek in Rotterdam. De man verstuurde de bedreigingen in zowel tekst als beeld. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie spreekt van ‘gruwelijke video's van mensen die worden afgeslacht’.