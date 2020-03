Hagenaars helpen de zorg: ‘Kreeg ik zomaar 12.000 mondkapjes mee’

Zelf is hij er ook een beetje beduusd van. Als eigenaar van een verhuisbedrijf en logistieke onderneming liet Hagenaar Robert Medenblik zijn verkoopafdeling al zijn klanten bellen. Of zij wellicht over beschermmaterialen of andere spullen beschikten die de mensen in de zorg nu zo hard nodig hebben. Kreeg hij een telefoontje van een internationale organisatie in Den Haag: ,,Wij hebben nog zo’n 12.000 mondkapjes in huis.”