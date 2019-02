Hagenaars helpen Zaltbommelse carnavalsvierders uit de brand

Het was enige tijd onzeker op welke wijze carnaval in Zaltbommel gevierd kon worden. Op 15 februari ontstond brand in een opslagloods van carnavalsvereniging De Wallepikkers door las- en slijpwerkzaamheden. Onder meer de prinsenwagen en de wagen van jeugdprinsen gingen in vlammen op.

,,We zagen de beelden van de brand op de televisie en we wisten gelijk wat we moesten doen”, vertelt Nel Kames. Samen met haar vriendin Yvonne Vrolijk had ze tot vorig jaar een evenementenbedrijf, en ze had nog veel carnavalsgerelateerde spullen in een pakhuis staan. ,,Die wilden we eigenlijk verkopen, maar niemand had ruimte om het over te nemen. We vreesden dat we het moesten vernietigen, maar gelukkig komt het nu toch goed terecht.”