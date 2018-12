Hagenaars in bijstand ingezet voor gasloze stad

De opgave waar Den Haag voor staat is enorm: in 2030 wil de stad klimaatneutraal zijn. Om aan die doelstelling te kunnen voldoen, is de komende jaren heel veel extra personeel nodig. De gemeente verwacht dat op het gebied van energietransitie en circulaire (ofwel kringloop-) economie jaarlijks 3000 tot 5000 nieuwe banen ontstaan. Dat aantal staat nog los van de vacatures die bestaande technische bedrijven (in bijvoorbeeld de bouw- en installatiebranche) al open hebben staan.

Warmtepomp

Werkgevers en ondernemers zitten te springen om (technisch) personeel dat weet hoe een warmtepomp, zonnepaneel of andere alternatieve energie-opwekker wordt geïnstalleerd. Aan de andere kant zitten er in Den Haag 27.000 bijstandsgerechtigden zonder werk, waarvan 22.000 al langer dan anderhalf jaar.

Om het arbeidspotentieel op het gebied van duurzaamheid en energietransitie in Den Haag beter te benutten, wil de gemeente een ambachtscentrum realiseren. ,,Het idee is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder leiding van leermeesters de basistechnieken bij te brengen die nodig zijn voor nieuwe beroepen”, zegt een gemeentewoordvoerder. Daarbij valt te denken aan warmtepomp- of zonnepanelenmonteurs en toegepaste ICT-technici. ,,Na dit traject zouden ze kunnen doorstromen naar een leerwerkplek bij een reguliere werkgever”, aldus de woordvoerder.

Kosten

Op die manier moeten in drie jaar tijd zo’n 900 mensen worden opgeleid. De concrete uitwerking van het plan is volgens de gemeente nog onderwerp van gesprek. De woordvoerder laat weten dat het daarom nog te vroeg is om te praten over de fysieke locatie of de kosten.

De komst van een ambachtscentrum zou onderdeel zijn van het Actieplan +500, waarbij jaarlijks 500 extra Hagenaars uit de bijstand worden gehaald bovenop de reguliere opgave van 4000 mensen per jaar.