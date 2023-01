Hagenaars in paniek na plotselinge afsluiting van Neherkade: ‘Dit kan onze stad niet meer aan’

Op sociale media gingen bewoners meteen los nadat het bekend werd dat de Neherkade voor minstens twee weken dicht moet, vanwege een lek in de waterleiding onder de ringweg. ,,Dit was de enige route nog naar de snelweg toe of terug. Aangezien alles rondom de Schilderswijk en het Centrum gesloten is door middel van pollers. Je voelt je gewoon opgesloten’’, schrijft er een.



,,Het begint een openlucht gevangenis te worden hier zo”, aldus een andere. Veel mensen willen dat de gemeente de pollers naar beneden doet, zodat ze in ieder geval tijdens de werkzaamheden via de Hoefkade en Parallelweg de wijk in en uit kunnen.

Ook politici in de raad eisen actie. ,,Wij willen de pollers aan de Hoefkade en Parallelweg per direct omlaag. Desnoods voor de periode van de werkzaamheden’’, zegt raadslid Adeel Mahmood van Denk. ,,Dit is precies waar wij en veel bewoners jarenlang voor hebben gewaarschuwd, er hoeft maar iets te gebeuren en er ontstaat een grote chaos. Dit kan de buurt en onze stad niet meer aan. Er moeten alternatieven komen om de Schilderswijk uit te kunnen en daarvoor eisen wij dat de pollers per direct worden verwijderd. Het liefst staan ze vrijdagochtend al omlaag.’’



Mahmood wijst erop dat de pollers onlangs ook al een maand omlaag stonden en dat dat niet tot grote problemen heeft geleid. ,,Als het college blijft vasthouden aan de pollers hebben zij geen oog voor de realiteit en totaal geen begrip voor bewoners, ondernemers en andere weggebruikers.”

Quote Wat een ongekend drama voor bewoners in de Schilders­wijk en Laakkwar­tier Arjen Dubbelaar

Ook Hart voor Den Haag maakt zich zorgen. De partij verwacht eveneens een verkeerschaos en vindt de voorgestelde maatregelen die het college wil nemen om de verwachte verkeershinder te verminderen niet genoeg. Den Haag heeft aangekondigd om het verkeer met borden en verkeersregelaars om te leiden. ,,Wat een ongekend drama voor bewoners in de Schilderswijk en Laakkwartier’’, zegt raadslid Arjen Dubbelaar. Het is volgens hem al dagelijks een ramp op de weg voor bewoners omdat alles al is afgesloten of versmald.

,,Het college moet de pollers op de Parallelweg en Hoefkade laten zakken”, stelt zijn collega Jelle Meinesz voor. ,,Ook vragen bewoners om een mogelijkheid om vanaf de Calandstraat, door de Waldorpstraat richting de Rijswijkseweg te kunnen rijden. Wat ons betreft moet er direct naar alle maatregelen gekeken worden die nodig zijn om de rampzalige verkeerschaos te verminderen.’’ De grootste partij van Den Haag heeft een actualiteitendebat aangevraagd voor de raadsvergadering van komende donderdag.

Quote Wij vinden de verkeers­vei­lig­heid belangrij­ker dan het tijdelijk ongemak van automobi­lis­ten Marieke van Doorn

Maar andere partijen in de raad willen niets weten van de voorgestelde oplossingen. Als het aan D66 ligt, gaan de pollers niet omlaag. Ook niet tijdelijk. Volgens raadslid Marieke van Doorn is de verkeersveiligheid in de wijk enorm verbeterd sinds de paaltjes er staan. ,,Wij vinden de verkeersveiligheid belangrijker dan het tijdelijk ongemak van automobilisten”, zegt ze.



,,Ik zou als wethouder dat risico ook niet willen nemen.’’ D66 denkt eerder aan het aanbieden aan gratis P+R plekken aan de bewoners elders in de stad en gratis ov en deelfietsen. De rekening kan dan worden neergelegd bij Dunea.

Ook GroenLinks zou niet gelukkig worden als de pollers omlaag worden gezet. ,,Dan verplaatsen we het verkeer van een industriegebied naar een woonwijk’’, roept raadslid Maarten de Vuyst. Hij stelt voor om te kijken naar de inzet van Park and Rides. Bewoners zouden dan hun auto ver buiten de wijk kunnen achterlaten en dan met ov of fiets verder kunnen. ,,We richten ze in voor bezoekers van de stad, misschien kunnen ze nu twee weken dienst doen voor inwoners?’’

De gemeente Den Haag geeft aan dat de pollers in de Schiderswijk vooralsnog, vanwege veiligheidsoverwegingen, niet omlaag gaan. De gemeente beseft wel dat dit forse hinder gaat opleveren voor automobilisten. ,,Daar zijn we heel eerlijk over’’, zegt de woordvoerder van wethouder Anne Mulder. De gemeente vindt het zelf ook heel vervelend om de Neherkade nu af te sluiten, maar het kan echt niet anders, benadrukt hij. Om de overlast te beperken, worden er omleidingsroutes ingesteld. Die worden aangegeven op d digitale informatieborden langs de weg. Daarnaast komen er verkeersregelaars en omleidingsborden.

,,Vanwege de spoedsituatie konden die vanochtend niet meteen worden geplaatst’’, legt de woordvoerder uit. Maar in de loop van de dag komen ze er alsnog, belooft hij. Dat geldt ook voor de informatiekaartjes online, waar alle wegwerkzaamheden in Den Haag op staan.

