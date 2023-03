Hagenaars isoleren en verduurzamen door hoge energieprijzen ‘veel meer dan verwacht’

Tocht langs de muren en dikke druppels op de ramen, maar geen geld voor verbouwing? Zo krijg je subsidie

Woon je in een oud huis waar het tocht en verdien je te weinig om te isoleren? Grote kans dat je in aanmerking komt voor subsidie van de gemeente Den Haag. De stad wil de komende tijd vooral mensen met weinig geld in energieverslindende woningen helpen met het naar beneden brengen van hun energierekening.