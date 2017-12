Hagenaars krijgen minder spreektijd in de raadzaal

In de praktijk verandert er volgens het dagelijks bestuur van de gemeenteraad niet zo heel veel. Nu is het al zo dat de spreektijd voor bewoners of andere belanghebbenden wordt ingekort tot drie minuten als er meer dan zes insprekers zijn en zij gezamenlijk dus meer dan dertig minuten aan tijd opsouperen. Dat is volgens de griffie de laatste raadsvergaderingen in Den Haag ook steeds het geval geweest.