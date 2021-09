Hagenaars kunnen al jarenlang huizen niet afbouwen: ‘Er moet een einde komen aan deze nachtmerrie’

op scheveningen Zes tot acht jaar wachten: jonge starters hebben hier weinig kans

31 augustus De kans voor een startende jongere om in Scheveningen een woning te krijgen is bijna nihil. Starters moeten gemiddeld zes tot acht jaar wachten voor ze op zichzelf kunnen gaan wonen. Dat is al decennia een zorg van Welzijn Scheveningen, dat zich iedere dag in wijkcentra als Het Trefpunt in de Tesselsestraat en de Mallemok en de Westduinweg inzet om passende activiteiten te organiseren.