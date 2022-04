Hagenaars kunnen hulppakket samenstellen voor Oekraïense vluchtelingen en het bij Lidl afleveren

Rijswijk schuift vervolg azc als hete aardappel door: ‘Geef het nog paar weken de tijd’

Het is een duivels dilemma. Op het nieuwste hoogtepunt van de vluchtelingencrisis besluiten of je het bestaande asielzoekerscentrum een extra termijn gunt of gaat voor een plan waarmee je een bredere groep urgent woningzoekenden helpt op die plek. Rijswijk schuift het besluit nog even door.

0:28