Hagenaars lopen marathon in hooggebergte van Kenia

Dertig Nederlanders vertrekken volgende maand naar het Afrikaanse land. Onder hen ook Hagenaar Remko Vleerlaag (43) voor wie een marathon rennen in Kenia al jaren een droom is. ,,Kenia is het land der marathons", stelt Vleerlaag. ,,Alle goede lopers komen daarvandaan. Toen ik deze marathon van Unicef voorbij zag komen, wist ik dat ik deze mogelijkheid moest pakken. Het is een buitenkans."



Reuben Bentvelzen (25) sluit zich hierbij aan. ,,Een marathon rennen in het land waar de snelste lopers ter wereld vandaan komen is geweldig." Verder speelt voor Bentvelzen ook de ultieme uitdaging een rol. ,,Ik zoek altijd mijn grenzen op als hardloper. In Kenia krijgen we niet alleen te maken met hitte en minder zuurstof, maar ook met stof en droogte tijdens het lopen. Verder is het natuurlijk een geweldig idee dat we meteen ook Unicef steunen."



Over de andere weersomstandigheden was Vleerlaag zich niet bewust bij zijn aanmelding. ,,Het weer in Kenia is behoorlijk verschillend van dat in Nederland. We rennen op een hoogte van 2.000 meter, waardoor veel minder zuurstof in de lucht zit. Ook is het gebied heuvelachtig en ligt de temperatuur veel hoger dan hier. Dit maakt het zwaar, maar de uitdaging is wel heel kicken."