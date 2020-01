Hagenaars met Indische kunst kunnen zaterdag duizenden euro's rijker zijn: Frans Leidelmeijer vertelt hoeveel

Ouders Hoenderloo Groep houden stille mars en steunen Charlotte Bouwman in Den Haag

16:07 De druk op de minister verhogen. Dat is de reden dat ouders van kinderen uit de jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep vandaag actievoeren in Den Haag. De ouders vormden vanmiddag een rij voor de deur bij het ministerie van VWS, waar straks een debat plaatsvindt over de jeugdgezondheidszorg. Daarna begonnen ze aan een stille mars naar de Tweede Kamer. De ouders hadden een foto van hun kind bij zich.