Hagenaars moeten de cel in vanwege beroven postbezorgers

DE GOUDEN POLLEPEL Vrolijk­heid op tafel met Kurk-hit

16:45 In het kleine, autovrije Haagse Montmartre lokt Kurk levensgenieters. Je schuift hier aan voor een goed glas, pinchos of een compleet diner. Binnen en buiten. De eigen smaak is leidend. Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: restaurant Kurk.