Hagenaars nemen rigoureuze maatregelen tegen torenhoge gasrekening

Onze Professoren Deze professor voorspelt overal zonnepane­len, in alle kleuren en vormen én ook nog eens slim

In de toekomst kunnen we overal zonnepanelen tegenkomen. Niet de zwarte, vlakke platen die we nu veel op daken zien, maar panelen in allerlei kleuren en vormen en ook nog eens slim. Olindo Isabella van de TU Delft legt uit welke doorbraken daar nog voor nodig zijn.

16 december