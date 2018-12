Hagenaars opgepakt na roven kluis uit hotel in Delft

Even na middernacht ontdekte de beveiliger dat de kluis weg was, schakelde direct de politie in en gaf een specifiek signalement door. De toegesnelde agenten zagen in de omgeving twee mannen wegrennen, die in de kraag werden gevat.



Bij één van de verdachten werd een autosleutel gevonden. Die bleek van een auto te zijn die op de Julianalaan geparkeerd stond. In die auto werd de gestolen kluis en inbrekerswerktuig aangetroffen. De auto, met inhoud, is voor onderzoek in beslag genomen.



Het ging om twee verdachten uit Den Haag, van 21 en 22 jaar oud. Uit onderzoek bleek dat er nog een derde verdachte betrokken was bij de roof. Op maandagavond meldde die 23-jarige Hagenaar zich bij de politie.