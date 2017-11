Hagenaars proberen het vaakst iets nieuws

Miljoenen voor werk en scholing in de bouw

Den Haag krijgt een werkplaats voor werkzoekenden die graag in de bouw of de techniek terecht komen. De stichting Haagbouw gaat 100 jongeren opleiden die doorstromen naar een baan in de bouw. Zeven regionale bouwbedrijven hebben afgesproken ze in dienst te nemen.