Hagenaars smeken om hulp: ‘Bewoners moesten met hun kinderen vluchten voor vechtende dealers’

,,We spreken de jongeren en leveranciers aan op hun gedrag en de overlast, maar het antwoord is veel schelden en gewoon de muziek harder zetten. De leveranciers gaan verder en geven aan dat we ons als bewoners hier niet mee moeten bemoeien en dat ze weten waar je woont’’, vertelt buurtbewoner Hans Hodes. Hij vertelt dat er soms tot wel dertig feestvierende jongeren voor zijn woning staan ‘s nachts. Veel buren voelen zich volgens hem onveilig.