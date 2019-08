Hagenaars vechten afvalboetes aan: ‘Ik verbrand nu alles waar mijn adres op staat’

Theater over gijzeling in Franse ambassade: ‘Dit verhaal is zó rijk’

10:45 Nederland was nu bijna 45 jaar geleden in de greep van de gijzeling, vijf dagen lang in Den Haag, van de Franse ambassadeur Jacques Senard en een aantal van zijn medewerkers. Volgende maand gaat er een toneelstuk in première over de ware en bloedstollende gebeurtenissen van september 1974.