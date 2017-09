Hagenaars verdacht van facturenzwendel

Dit in grondstoffen handelende bedrijf, Wilson International Trading Private Limited, maakte daadwerkelijk 1,2 miljoen euro over naar de daders.

Gisteren was de eerste zitting in de zaak tegen L. en A. bij de Haagse rechtbank. Pas in december volgt de inhoudelijke behandeling, want het onderzoek is nog niet afgerond.

Hoofdverdachte Tuncar L. zou zich tegenover Wilson Trading ten onrechte hebben voorgedaan als een medewerker van toeleverancier Tuticorin Alkali Chemicals. Op de facturen stonden grondstoffen vermeld die in werkelijkheid nooit geleverd zouden zijn. De verdachten werden in juni opgepakt. Ze ontkennen. Het OM maakte alvast bekend dat het gaat proberen om de verdwenen 1,2 miljoen euro van de verdachten terug te vorderen.

Misbruik

Volgens de advocaat van Volkan A. is er misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zijn cliënt had in zijn oom Tuncar L.. Die oom was ook hoofdgebruiker van de rekening van een BV waarop het geld binnenkwam. Oom Tuncar kwam gisteren niet naar de zitting. Hij koos ervoor om in zijn cel te blijven en daar blijft hij ook tot in december, als de zaak inhoudelijk dient.