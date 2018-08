Hagenaars verhuizen bij voorkeur binnen de stad

Dat huizenkopers in meerderheid verkassen binnen de vertrouwde eigen stadsgrens is zo vreemd niet. Opmerkelijk is wel dat dit in Den Haag vaker gebeurt dan in de overige drie grote steden van het land. En als Hagenaars al naar een andere gemeente verhuizen, dan gaan ze he-le-maal naar Leidschendam-Voorburg. Of naar Rijswijk.