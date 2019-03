Hagenaars zien veganisme wel zitten

Dat baseert Chefspencil.com op basis van opgevraagde data van Google Trends. Die analyseert via de zoekopdrachten hoe hoog de interesse in een onderwerp is en heeft dat ook gedaan met ‘veganisme’ en alle gerelateerde termen (zoals vegan, vegan restaurant, veganistisch etc.) in alle talen. Uit de gegevens blijkt dat stedelingen uit Groot-Brittannië heel erg geïnteresseerd zijn. Bristol, Edinburgh, Manchester en Londen voeren de lijst aan. Amsterdam verovert plek 9 en kort daarna komt Den Haag op plek 20.



Het is natuurlijk maar een gebbetje, maar het is wel een feit dat vegans in Den Haag aan hun trekken kunnen komen. Op Veganwiki is een lijst gepubliceerd met eetgelegenheden waar je als vegan terecht kunt, zoals Water en Brood op de Beatrijsstraat, Conscious Kitchen op de Witte de Withstraat, Veggies on Fire op de Beeklaan en Quench café op de Weimarstraat.



