Hagenaars zijn bijna niet van de bank af te krijgen

Ondanks de forse gemeentelijke investeringen in beweegprogramma’s en sportfaciliteiten zijn Hagenaars nog steeds een stuk minder sportief dan de gemiddelde Nederlander. Zelfs in de drie andere grote steden wordt er meer gesport dan hier.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek van sportkoepel NOC*NSF dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK onder Nederlanders tussen de 5 en 80 jaar. Het is ongetwijfeld een bittere pil voor de gemeente, die onder het vorige college miljoenen uittrok om Hagenaars aan het bewegen te krijgen.

Begin dit jaar sprak toenmalig sportwethouder Rabin Baldewsingh nog de ambitie uit dat in 2030 álle Hagenaars ‘sportief in beweging’ zijn. Daarvoor investeerde de gemeente de afgelopen jaren onder meer in diverse projecten en programma’s om kinderen, ouderen en niet-sportende (gehandicapte) volwassenen aan het bewegen te krijgen.

Toename

Weliswaar groeide het aantal Hagenaars dat minimaal eens per week sport tussen 2013 en 2017 van 55,9 naar 61,5 procent (toename van 5,6 procent). In Nederland groeide het aantal sportbeoefenaars gemiddeld echter met zo’n 10 procent. Het landelijk gemiddelde voor sportdeelname ligt met 64 procent bovendien een stuk hoger dan in Den Haag. Opmerkelijk is ook dat het Rotterdam, dat in 2013 nog veruit de meeste ‘bankzitters’ had, wél lukte om de afgelopen jaren 10 procent meer mensen aan het sporten te krijgen.

Behalve een relatief lage sportdeelname is het aantal inwoners dat in de hofstad lid is van een sportvereniging ook het laagst van de regio Haaglanden. Minder dan een op de vijf is lid van een sportclub, tegen bijvoorbeeld ruim een op de drie in Midden-Delfland.

Golf

De populairste verenigingen in Den Haag zijn voetbalclubs, gevolgd door golfverenigingen en tennisclubs. Voetbal is overal in de regio de populairste sport, behalve in Wassenaar. Daar hebben clubs met meer elitaire sporten de meeste leden: golf, tennis en hockey.

Regiogenoot Delft is overigens dé positieve uitschieter in het onderzoek. Maar liefst 70 procent van de inwoners doet daar aan sport, een landelijk record. Mogelijk heeft dit te maken met het relatief grote aandeel studenten. Jongeren sporten gemiddeld meer.