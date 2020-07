Hagenaren aangehouden in groot landelijk drugsonderzoek

Den Haag heeft al 280 nesten van eikenpro­ces­sie­rups verbrand

18:19 Eikenprocessierupsen hebben in Den Haag in totaal al 370 nesten gemaakt in bomen. De gemeente heeft al zo’n 280 van de nesten verwijderd, om te voorkomen dat voorbijgangers last krijgen van de jeukende haartjes van de beestjes.