Hagenaren halen Oekraïners op maar eenvoudig was dat niet: ‘Naïef om te denken dat ze zomaar instappen’

Nauwelijks ruimte meer voor maakbedrij­ven op Haagse bedrijven­ter­rei­nen: ‘Waar moeten wij heen?’

Ondernemers in Den Haag zien met lede ogen aan hoe steeds meer bedrijventerreinen worden getransformeerd tot woon-werkgebied. Zo komen er de komende jaren bijvoorbeeld veel woningen bij in de Binckorst. Voor bedrijven in de maakindustrie is dadelijk bijna geen plek meer in de stad. ,,We weten nu niet waar we aan toe zijn.’’

15 maart