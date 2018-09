Hagenaren hoeven niet meer in de rij te staan om postpakketje op te halen

In Paagman op de bekende Frederik Hendriklaan staats sinds vandaag de eerste PostNL-pakketautomaat van Nederland. ,,De pakketautomaat is een mooie aanvulling op onze dienstverlening, waarmee we de drukte bij onze PostNL-locatie beter kunnen spreiden'', zegt Fabian Paagman. ,,Wij bekijken nu elke dag welke pakketjes we via de bemande PostNL-locatie afhandelen, en welke we in de pakketautomaat leggen.''

Code

Consumenten ontvangen een bericht met code zodra hun pakket in de automaat ligt. Paagman: ,,Ze kunnen hun pakket ophalen wanneer ze willen, binnen onze ruime openingstijden. Zo houden we zelf de regie, en zijn onze klanten sneller geholpen.'' Zo hoeven klanten niet meer in de rij te staan om een pakket op te halen of te versturen.

,,Met deze pakketautomaat zetten we een volgende, innovatieve stap in de proef met de pakket- en briefautomaat’, vertelt Jean-Luc Otten, Business Development Manager bij PostNL. ,,Dit is de eerste pakketautomaat, zonder brievenbus en met maar liefst 39 pakketkluizen. Daarnaast is het de eerste pakketautomaat in een winkel. Het is daarmee een oplossing voor winkels met een PostNL-locatie die juist door die PostNL-locatie de drukte in hun winkels hebben zien toenemen. ,,Deze pakketautomaat is wat dat betreft een uitkomst.''