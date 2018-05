Hagenaren sluiten zich vrijwillig op in benauwde hokjes voor goed doel

Tussen maandag 14 mei en zaterdag 18 mei staan op twee plekken in Den Haag houten hokken geplaatst met een oppervlakte van slechts een anderhalve meter. In die periode zullen de deelnemers elk twaalf uur lang opgehokt doorbrengen.

Eén van de hokken komt in WTC The Hague in het Beatrixkwartier te staan en de andere zal in restaurant Gusto op het Plein staan. De hokken staan symbool voor de situatie waarin gedwongen prostituees in India zich bevinden.