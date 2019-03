Hagenezen betalen voor Haagse musea, Rotterdammers gratis

Het gaat bijvoorbeeld om Panorama Mesdag, Duinrell, het Gemeentemuseum, Escher in het Paleis, het Louwman Museum en het Museon. Al deze musea zijn voor houders van de Rotterdampas gratis, voor Hagenaars met een Ooievaarspas niet.



Ooievaarspashouder Eelco Heidema ontdekte het verschil en stuurde alle Haagse politieke partijen een e-mail. Hij kwam er achter omdat hij zag dat de Rotterdampas op veel meer plekken gebruikt kon worden dan de Ooievaarspas. ,,Ik ging kijken of ik niet ook een Rotterdampas kon aanschaffen en zag gelijk grote verschillen.'' Zijn eerste gedachte was 'die Rotterdammers boffen wel'. Maar liever ziet hij dat de regelingen voor beide steden gelijkgetrokken worden en er een Randstadpas komt voor alle inwoners van de Metropoolregio.



PvdA-raadslid Mikal Tseggai voelt daar wel iets voor. ,,Als ik nu zo op internet kijk, lijken het kortdurende acties voor Rotterdampashouders. Als dat niet zo is, lijkt het me natuurlijk heel goed als we regelingen rechttrekken.‘’



Navraag bij de gemeente waarom in Den Haag wel entreeprijzen voor de musea worden gevraagd, kon nog niet worden beantwoord.



