Hagenezen en Hagenaars hebben één ding gemeen: een onvoorwaardelijke liefde voor hun stad

Spanjaard vrijgespro­ken voor explosie in Stieltjes­straat, moet wel cel in voor bezit van coke

21 oktober Spanjaard Feliz V. die in november 2018 een ontploffing zou hebben veroorzaakt in een flat aan de Stieltjesstraat in Den Haag is daarvoor donderdag door de Haagse rechtbank vrijgesproken. Hij veroorzaakte destijds een grote ravage en liep daarbij zelf brandwonden op. De Spanjaard moet wel vier maanden de cel in omdat hij tijdens de brand werd gesnapt met 150 gram cocaïne.