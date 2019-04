De politieke groepering Nida, uit Rotjeknor overgewaaid naar onze stad, is een blije club jonge moslims. Een soort EO-jongeren, maar dan met goed gestileerde hipsterbaarden. Nida doet het goed bij haar doelgroep. De groepering vertolkt een geluid dat je te weinig hoort bij andere partijen en waar ik graag naar luister: positieve verhalen over moslims.



Het is u wellicht ontglipt, maar er zijn wel degelijk ontzettend veel goeie succesverhalen te vertellen over moslims. Moslims die volledig meedoen en hun geloof niet opdringen aan anderen. Jammer daarom dat Nida dit nu juist wél doet met haar publiciteitsstunt: ze willen Hagenees en Hagenaar vervangen door ‘Hagenoot’. Een verbastering van stadsgenoot.



Hiermee vervalt Nida tot de zoveelste club die zich laat verleiden tot carnavalspolitiek. Maar laat ik nu eens serieus op hun geintje reageren. Laat ik proberen winst te halen uit hun verlies.



Het hoeft hier geen betoog dat de autochtone Hagenaar of Hagenees langzaam maar zeker naar de achtergrond schuift. Den Haag verkleurt. Maar daarmee verander je het Haagse dna niet. Dat fleurt, als het goed is, wel een beetje op door deze verandering. Den Haag krijgt een kleurtje en dat is altijd goed, voor mens en stad. Maar dat wil niet zeggen dat er al geen moederkleur was: groen-geel. Veen en zand. Hagenees en Hagenaar. Het is de broncode van ons bestaan. Dát is wie je bent als je hier woont, werkt en leeft.



Ander nadeel van iedere religie: ze willen iedereen over één kam scheren. Hun eigen religieuze kam. Terwijl verschil juist het leven zo interessant maakt. Zodra we allemaal hetzelfde denken en vinden kan er ook geen lachje meer van af. Humor gedijt bij verschillen. Mede om die reden kan ik dit gebbetje van Nida (zie je, ze hebben toch een vleugje Joods in zich) wel waarderen. Iedere Hagenees en Hagenaar weet dat dit idiote plan nèvâh nauit wordt uitgevoerd. Hagenoot? Hagenooit zal je bedoelen.



Wil je meer columns van Sjaak Bral lezen? Dat kan hier!



Elke ochtend het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Den Haag, Delft, Westland of Zoetermeer!